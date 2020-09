Flebolog Warszawa — czym zajmuje się ten lekarz?

Problemy, takie jak pajączki naczyniowe, żylaki czy zakrzepica, stają się coraz bardziej popularne i powszechne we współczesnym świecie. Z tego względu potrzebny jest flebolog Warszawa, czyli lekarz, który specjalizuje się w dziedzinie chorób żył. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Wam, jakimi chorobami się zajmuje, a także, kiedy warto zapisać się do niego na wizytę. Serdecznie zapraszamy!

Jakimi chorobami zajmuje się flebolog Warszawa?

Flebolog Warszawa zajmuje się w diagnostyką oraz leczeniem chorób związanych z układem krążenia. Specjalizuje się on w leczeniu żylaków, pajączków, zapaleń żył, a także w profilaktyce chorób naczyniowych. Diagnostyka tych chorób najczęściej odbywa się przy pomocy szybkiego i nieinwazyjnego badania, jakim jest USG Dopplera. Na jego podstawie lekarz może wykryć schorzenia tętnic i żył i dobrać odpowiednie metody leczenia, zależne od stopnia zaawansowania zmian oraz indywidualnego przypadku pacjenta.

Kiedy warto udać się na wizytę do tego specjalisty?

Na wizytę do flebologa w Warszawie należy udać się, kiedy mamy uczucie ciężkości nóg lub kiedy występuje opuchlizna w okolicach łydek, kostek i stóp, która narasta szczególnie wieczorem, po całym dniu pracy i wysiłku. Do specjalisty należy bezzwłocznie udać się, kiedy na naszych nogach pojawiają się pajączki, żylaki oraz obrzęki. Ich rozwój może uniemożliwiać bowiem sprawne poruszanie się, a nawet doprowadzić do niedokrwistości, która w konsekwencji może powodować niebezpieczne owrzodzenie kończyn dolnych.